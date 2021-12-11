السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الناظوري عقب لقائه الحداد: نعمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

الناظوري
الناظوري

أكد الفريق عبد الرازق الناظوري، قائد الجيش الوطني الليبي المكلف، السبت، خلال لقائه بالفريق أول محمد الحدد رئيس الأركان المعين من حكومة الوفاق السابقة، على توحيد المؤسسة العسكرية دون أي تدخل أجنبي.

وكشف الناظوري في كلمة له مساء اليوم عقب لقائه بالحديد في مدينة سرت، أن وجهات النظر خلال اللقاء كانت متقاربة جدا،  مشيرا إلى أنهم ينتظرون انضمام اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» للاجتماعات، وذلك بحسب موقع "الساعة 24" الليبي.

وأشار عبد الرازق الناظوري، القائد العام المكلف للقوات المسلحة الليبية، إلى  أن مسؤولية المؤسسة العسكرية ستكون حماية الوطن والدستور والحفاظ على المؤسسة العسكرية واحترام مؤسسات الدولة.

وشدد الناظوري على أنهم غير معترضين على تأسيس الدولة المدنية وسرعة إنجازها، لكنهم يريدون الابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية بل نريد فقط حماية الوطن والدستور وسير العملية السياسية دون التفريط في حق الجيش الليبي.

وكان لقاء عقد في وقت سابق اليوم بسرت بين الحداد والناظوري، وذلك بالتزامن مع اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في موسكو، وقبلها لقائهم في تركيا من أجل الاتفاق على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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