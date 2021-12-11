تحرير 14 محضر متنوع وتطهير 49 منشأة بمركز ومدينة المحلة الكبرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بتشكيل لجنة بإشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى قامت بمتابعة مدى التزام الورش والمحلات التجارية بالإجراءات الاحترازية والالتزام بأعمال الغلق في المواعيد الرسمية، وأسفرت الجولة عن تحرير عدد ١٤ محضر متنوع بين ٥ محاضر عدم ارتداء كمامة، ٤ محاضر إشغال طريق، ٤ محاضر نظافة ومحضر واحد بيئة، وفي سياق متصل تم تطهير وتعقيم عدد ٤٩ منشأة تنوعت بين ٤٤ مسجد، ٢ وحدة صحية، مقر وحدة محلية، موقف سيارات، جمعية زراعية إلى جانب عدد من المدارس بقرى المركز.

وفي سياق متصل، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، تم تنفيذ قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بقرية كفر دمنهور مركز زفتى ، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.

وخلال القافلة تم الكشف على ٧٢٥ مواطن ، وتم توفير النظارات الطبية ل ٢٦٩ مواطن وكذلك تقديم العلاج اللازم بالمجان ل ٣١٨ مواطن ، كما تم تحويل ١٣٦ مريض في حاجة إلى عمليات عاجلة حيث سيتم إجراء العمليات بالمجان.

وأشار محافظ الغربية إلى أن مبادرة "عنيك في عنينا" تهدف للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان وذلك بالقرى الأكثر احتياجاً ، مشيداً بمثل تلك المبادرات التي تهتم بتوفير العلاج اللائق للمواطنين غير القادرين في ظل الجمهورية الجديدة.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حي أول طنطا بإحالة صاحب عقار بطنطا إلى النيابة العامة وذلك عقب قيام رئاسة حي أول طنطا بفك شده خشبية وأزاله جزء مصبوب بالدور التاسع شارع امتداد النادي في حضور شرطه المرافق.