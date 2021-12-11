الطفل المعجزة يتألق في مسابقة القرآن الكريم: نفسي أقابل الرئيس على طول

قال الطفل أحمد تامر صبري عليوة، صاحب الـ8 سنوات، أنه بدأ حفظ القرآن الكريم في سن 3 سنوات عن طريق والده ووالدته وعمته في المنزل ونجح في ختم القرآن في سن 5 سنوات ونصف.

وأضاف الطفل أحمد تامر، لـ"الدستور"، أنه فوجئ بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء حديثه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية mbc ووقتها لم أتخيل أن رئيس مصر يتحدث حيث وعدني بقراءة القرآن الكريم في أول احتفال سوف يحضره، وهو ما حدث في احتفالية قادرون في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ذوي الهمم .

وأوضح الطفل أحمد تامر، أنه يعشق سماع القرآن من الشيخ محمود خليل الحصري ومحمد صديق المنشاوي مرتلا ولكن أحب التجويد من الشيخ الدكتور أحمد نعينع وهو مثلي وقدوتي خاصة وإني اتمنى أن أكون طبيبا الى جانب حفظ القران الكريم.

وتابع: "والدي إمام وخطيب في مديرية أوقاف الشرقية، ووالدتي مدرسة بالتربية والتعليم و لدي 3 أشقاء وهم أخت كبرى وأثنان أصغر مني".

وأضاف: "نفسي أنجح في هذه المسابقة العالمية علشان الرئيس يكرمني وأشوفه تاني لأني عايز أشوف الرئيس السيسي على طول وياريت لو أشارك في كل الافتتاحات التي يقوم بها في مصر" .

وبدأت الجلسة الأولي منذ قليل، للمسابقة العالمية الثامنة والعشرون للقرآن الكريم برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبمشاركة ٧٤ متسابقا من ٤٢ دولة، و٦ محكمين.

وخصصت الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أكثر من مليون جنيه جوائز لهذه المسابقة ، كما خصصت مليونا آخر لمسابقة رمضان المحلية لحفظ القرآن الكريم ومليونا ثالثا لدعم معاشات نقابة القراء ، خدمة للقرآن الكريم وإكرامًا لحفظته أهل الله وخاصته. وذكر وزير الأوقاف أن المسابقة تتضمن لأول مرة فرعًا خاصًّا لحفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملا للأئمة ، كما تركز على فهم المقاصد العامة للقرآن الكريم ، وأن الوزارة ستعقد عددًا من الفعاليات والمحاضرات التثقيفية على هامش المسابقة.

وذكر وزير الأوقاف أن المسابقة تتضمن لأول مرة فرعًا خاصًّا لحفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملا للأئمة ، كما تركز على فهم المقاصد العامة للقرآن الكريم ، وأن الوزارة ستعقد عددًا من الفعاليات والمحاضرات التثقيفية على هامش المسابقة.

و قرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، المتوفى عام 1969، أحد أهم العلامات البارزة فى دولة التلاوة المصرية على المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية.



جوائز المسابقة:

الفرع الأول:

- الفائز الأول 180 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 120 ألف جنيه.

- الفائز الثالث 100 ألف جنيه .

الفرع الثاني :

- الفائز الأول 150 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 100 ألف جنيه.

- الفائز الثالث 50 ألف جنيه.

الفرع الثالث :

- الفائز الأول 50 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

الفرع الرابع :

- الفائز الأول 50 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

- جوائز تشجيعية قيمتها 140 ألف جنيه جوائز لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.