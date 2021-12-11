تراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا فى جمهورية التشيك

ذكرت وسائل إعلام تشيكية، اليوم السبت، أن الاختبارات أظهرت إصابة 12 ألفا و386 شخصا بكوفيد-19 في البلاد، أمس الجمعة، أي أقل بواقع نحو 5300 عن يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، وأقل حصيلة إصابة في يوم عمل منذ منتصف نوفمبر.

وذكرت محطة "راديو براغ إنترناشونال" الإذاعية في موقعها الالكتروني، اليوم السبت، أن معدل الإصابة الأسبوعي تراجع لما دون 900 حالة لكل مئة ألف شخص.



ويحتاج إجمالي 6222 من مصابي كورونا في التشيك، حاليا، إلى تلقي العلاج بالمستشفى، ومن بينهم 1067 في حالة حرجة.



وكان معدل تلقي العلاج بالمستشفيات في أدنى مستوى له خلال أسبوعين أمس الجمعة.



وجرى إعطاء ما يقرب من 95 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الأشخاص المطعمين في البلاد إلى ما يصل إلى 62.9%.

وقد سجلت جمهورية التشيك، أمس، 14 ألفا و229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي"- في نشرته الناطقة بالإنجليزية الجمعة، أن هذه الحصيلة تعد أقل بمقدار 4 آلاف و400 حالة عن الإصابات المسجلة.

وأوضح أن أكثر من 6300 شخص يخضعون حاليا للعلاج بالمستشفيات من جراء الإصابة بالفيروس، حيث يرقد ما يزيد على ألف شخص في العناية المركزة.

وأشار الراديو إلى أن أكثر من 2.31 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا في التشيك منذ بداية الجائحة، توفي من بينهم 34 ألفا و424 شخصا بسبب مضاعفات نتجت عن الإصابة بالفيروس.

وكان رصدت السلطات الصحية في التشيك، ثاني حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذكر راديو براغ، أن الحالة كانت مخالطة للحالة الأولى التي تم رصدها مؤخرا، وهي لسيدة وفدت مؤخرا من ناميبيا.