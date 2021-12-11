السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الانتخابات الليبية: سنتبنى بعض الإجراءات قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم السبت، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية  قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأضافت المفوضية في بيان قبل قليل، أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية، وفقا لما نقلته بوابة الوسط الليبية.

بيان المفوضية

وتعمل المفوضية فى الوقت الحالى على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

كما تتواصل المفوضية مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبى لمتابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة بهذا الخصوص.

ولفتت المفوضية إلى أن مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بدأت في 25 نوفمبر الماضي، وانتهت في السابع من ديسمبر الجاري.

وتابع البيان "نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه".

وشددت المفوضية على أن نجاح العملية الانتخابية مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، فنتائجها سوف تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد، مشددة على أن دورها لا يقتصر على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه.

من جانب آخر، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الليبيين يستحقون الأفضل، مجددا التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان لليبيين.

وأضاف نورلاند - في تغريدة له على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن الطريق الأفضل للمضي قدما لاحترام حقوق الإنسان في ليبيا يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح لليبيين باختيار قيادتهم ومحاسبتهم على أدائهم.

ليبيا مفوضية الانتخابات أسماء المرشحين الانتخابات الرئاسية الليبية الاجراءات القضائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

بعد حادث الشيخ زايد.. قانوني يوضح العقوبة المقررة للقتل الخطأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يوما لا تكفي للقضاء علي العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية

صحيفة عبرية: سلوك الجيش الإسرائيلى يساهم فى استمرار العمليات الفلسطينية