الانتخابات الليبية: سنتبنى بعض الإجراءات قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم السبت، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأضافت المفوضية في بيان قبل قليل، أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية، وفقا لما نقلته بوابة الوسط الليبية.

بيان المفوضية

وتعمل المفوضية فى الوقت الحالى على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

كما تتواصل المفوضية مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبى لمتابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة بهذا الخصوص.

ولفتت المفوضية إلى أن مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بدأت في 25 نوفمبر الماضي، وانتهت في السابع من ديسمبر الجاري.

وتابع البيان "نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه".

وشددت المفوضية على أن نجاح العملية الانتخابية مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، فنتائجها سوف تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد، مشددة على أن دورها لا يقتصر على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه.

من جانب آخر، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الليبيين يستحقون الأفضل، مجددا التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان لليبيين.

وأضاف نورلاند - في تغريدة له على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن الطريق الأفضل للمضي قدما لاحترام حقوق الإنسان في ليبيا يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح لليبيين باختيار قيادتهم ومحاسبتهم على أدائهم.