«المصريين الأحرار» يبدأ أول جولة لتدريب براعم الجمهورية الجديدة 2030

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أول جولة من برنامج الجمهورية الجديدة 2030 وذلك بحضور الدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام للحزب.

وحاضر البرنامج أحمد فتحي، المدرب الدولي المعتمد في مجال تنمية الأفراد والإدارة والقيادة، ولديه خبرة واسعة في تقديم ورش عمل تفاعلية مخصصة منذ عام 2009 وفقًا لأحدث منهجيات التدريب.

وقد تبني التدريب شكل علمي مخطط يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات وتغيير سلوكيات البراعم والشباب، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لتمكينهم من أداء فعَّال ومثمر يؤدي لبلوغ أهدافهم الشخصية وأهداف الجمهورية الجديدة بأعلى كفاءة ممكنة.

وتحدث المدرب أحمد فتحي، عن تفاصيل البرنامج وهدفه في استكشاف المهارات تمهيدًا للوقوف على مايميز الحضور، وترسيخ مفهوم الحاجة المستمرة للتعلم وتنمية المهارات والإمكانات.

وأكد «فتحي» أن برنامج الحزب الهادف رسالة للنشء والشباب بأنه داعم وسند لهم وقائم على الأجيال الصاعدة، ويهدف الوصول بكل البراعم وأسرهم إلى مجتمع مصرى متكامل ويحفظ القيم والسلوك ويحسن استخدام كافة وقدراته الإبداعية لخدمة نفسه ومجتمعه.

من جانبه، عبَّر البراعم المشاركين بالبرامج، عن السعادة الغامرة بالمشاركة في التدريب لما وجدوه من اهتمام وأولية ثقل مهاراتهم في تلك الفئة العمرية ووصفها بالخطوة الأولي من نوعها يبادر بها مؤسسة أو كيان سياسي فكان "المصريين الأحرار".

فيما وجهت الدكتورة هبة تراضي واصل، الأمين العام للحزب، بالشكر للمدرب وطاقم إعداد برنامج التدريب وكل من بذل جهدًا لنجاح الفكرة، وأشادت بدور أولياء أمور البراعم الذين حرصوا على دفع أبناءهم لطريق بناء جيل واعد مع "المصريين الأحرار" بتدريبات علمية وعملية جادة في ضوء خطواتنا للجمهورية الجديدة.

وتعد هذه هي أول جولة من برنامج الجمهورية الجديدة 2030 الذي يستهدف اكتشاف المهارات والعمل على ثقلها بالتدريب والتثقيف.