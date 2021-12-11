السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صندوق النقد الدولى: نمو اقتصاد المغرب 6.3% خلال 2021

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 6.3% العام الجاري، وهو أحد أعلى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن يتباطأ إلى نحو 3 في المئة العام القادم.

وأرجع المسؤول في صندوق النقد الدولي، روبرتو كارداريللي، ذلك النمو إلى "حملة التطعيم الناجحة" ضد "كوفيد-19"، إلى جانب "استمرار التحفيز المالي والنقدي، وتعافي الصادرات، وانتعاش التحويلات النقدية، وجني محصول استثنائي بعد عامين من الجفاف".

وأضاف "كارداريللي"، في تصريحات للصحفيين، بعد اجتماع مع السلطات المغربية، أن المغرب بصدد الخروج من الجائحة في وضع أقوى بكثير على صعيد الاحتياطيات الدولية، مع اقتراب عجز ميزان المعاملات الجارية من مستواه قبل الجائحة البالغ 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب.

وقال مسؤول صندوق النقد الدولي: "ظلت الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة تحت السيطرة، ومن المتوقع أن تنحسر في المدى المتوسط، مع امتصاص ضغوط التكاليف الناجمة عن تعطل الإمدادات العالمية".

 وحث "كارداريللي" المغرب على خفض العجز المالي، وإعادة معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الجائحة في المدى المتوسط، من أجل إعادة بناء الحماية المالية وزيادة المرونة في مواجهة الصدمات السلبية المستقبلية.

وعلى صعيد آخر، قررت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 نوفمبر الماضي لمدة أسبوعين، إلى تاريخ لاحق.

وأضافت وكالة الأنباء المغربية، أن مصادر مقربة من سلطة النقل الجوى أفادت بأن تعليق الرحلات الجوية سيستمر إلى تاريخ لاحق.

وكانت السلطات المغربية قد قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر الماضي الساعة الحادية عشرة ليلًا و59 دقيقة، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصًا بأوروبا وأفريقيا.

وأشارت إلى أن هذا القرار، أيضًا، في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في مجال إدارة جائحة "كوفيد-19" وحماية صحة المواطنين.

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