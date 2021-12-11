إيران: سلوكنا المسؤول أبقى الاتفاق النووى حيا وجادون فى المفاوضات

أكد رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، علي باقري كني، أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الصفقة حية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن باقري كني قوله : "سلوك إيران المسؤول أبقى الاتفاق النووي... خلق جو زائف خارج غرفة المفاوضات لا يمكن أن يقوض جدية المفاوضين في التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق ومصالح الشعب الإيراني".

وشدد كبير المفاوضين الإيرانيين: "نحن جادون في المفاوضات ودخلناها بحسن نية وسنستمر كذلك".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وجرت المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما شاركت الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة بايدن قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.



وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 78 حالة وفاة و 3228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز ستة ملايين و147 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 130524 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز خمسة ملايين و950 ألف حالة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، وأرجع خبراء الصحة الأمر إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.

ويذكر أنه ذكرت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، في بيان أن هناك مؤشرات على تراجع طفيف فى وضع فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه على الرغم من أن عدد حالات الإصابة، ما زال مرتفعًا نسبيًا، بسبب سلالة "دلتا" لفيروس كورونا، فإنه يمثل تحسنًا كبيرًا في الوضع، خلال الأسابيع الأربعة الماضية.