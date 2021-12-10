ارتفاع ضحايا انفجار مستودع ذخيرة فى لبنان لـ13 قتيلًا

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق مستودع حماس للذخيرة في مخيم برج الشمالي.



وأشارت الأنباء إلى أن 13 قتيلا حصيلة أولية جراء الانفجار.

من جانبه، كلّف النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف عن مستودع الذخيرة، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.

وأشارت التقارير إلى أن سيارات الإسعاف تعمل على إخلاء الجرحى جراء انفجار مستودع للذخيرة.

ويواصل الجيش اللبناني تطويقه منطقة الانفجار في مخيم برج الشمالي ويمنع الخروج والدخول للمنطقة

وكان قد أفاد مصدر فلسطيني، بأن انفجارًا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان، موضحًا أن حريق نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

فيما قالت قناة "الجديد" إن مستودع ذخيرة انفجر في مخيم برج الشمالي في صور نتج عنه سلسلة انفجارات، ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كان هناك ضحايا جراء الانفجار.

الانفجار بالقرب من أحد المساجد



وأشارت إلى أن الانفجار وقع قرب أحد المساجد وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء صور والمنطقة.