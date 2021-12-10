السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع ضحايا انفجار مستودع ذخيرة فى لبنان لـ13 قتيلًا

انفجار مستودع أسلحة
انفجار مستودع أسلحة بمخيم برج الشمالي

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق مستودع حماس للذخيرة في مخيم برج الشمالي.


وأشارت الأنباء إلى أن 13 قتيلا حصيلة أولية جراء الانفجار.

من جانبه، كلّف النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان  الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف عن مستودع الذخيرة، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.

وأشارت التقارير إلى أن سيارات الإسعاف تعمل على إخلاء الجرحى جراء انفجار مستودع للذخيرة.

ويواصل الجيش اللبناني تطويقه منطقة الانفجار في مخيم برج الشمالي ويمنع الخروج والدخول للمنطقة

وكان قد أفاد مصدر فلسطيني، بأن انفجارًا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان، موضحًا أن حريق نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

فيما قالت قناة "الجديد" إن مستودع ذخيرة انفجر في مخيم برج الشمالي في صور نتج عنه سلسلة انفجارات، ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كان هناك ضحايا جراء الانفجار.

الانفجار بالقرب من أحد المساجد


وأشارت إلى أن الانفجار وقع قرب أحد المساجد وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء صور والمنطقة.

لبنان الذخير حريق الشمالى الدخيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

لا تستهينوا بالخطر.. أطباء يكشفون لـ«الدستور»: أين نحن من «كورونا» الآن؟

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

آخر قرارات مجلس الوزراء بخصوص كورونا.. اعرف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مركز حقوقى يستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى لصيادين والاستيلاء على مركبها

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى نابلس

لافروف يلغى زيارته لإسرائيل