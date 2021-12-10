الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 قرارات جديدة من النيابة فى واقعة دهس ابن رجل أعمال لـ4 طلاب

النيابة
النيابة

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بندب خبراء الطب الشرعي لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة والكحولية، لنجل رجل أعمال دهس 4 طلاب بسيارة ملاكي لبيان مدى قيادته السيارة تحت تأثير مسكر من عدمه، وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا.

كما أمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لكشف ظروف الواقعة والتحفظ على السيارتين المتضررتين جراء الحادث، وعرضهما على مهندس فنى لفحصهما، وطلبت تقريرا وافيا عنهما، لبيان أسباب وقوع الحادث.

ووقع حادث تصادم بين سيارتين مما أسفر عن مصرع 4 طلاب بمدينة الشيخ زايد، وتم القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

وأشارت التحريات إلى أن الطلاب تربطهم علاقة صداقة، وخلال محاولة قائد سيارتهم سلوك ملف "يوتيرن" للطريق المواجه، اصطدمت بهم سيارة المتهم ماركة "أستون مارتن" بقوة، مما أسفر عن انقلاب سيارة الطلاب ومصرعهم.

انقلاب سيارة خبراء النيابة رجل أعمال تحليل قرارات انقلاب مصرع

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