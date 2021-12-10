جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية رقم TK0690 القادمة من إسطنبول، استوقف أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية راكبًا أمريكي الجنسية من أصل إيراني حاول المرور مسرعًا من لجنة الخط الأخضر، ومعه حقيبتان كبيرتان وهاند باج ويبدو عليه الارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على أحمد عمر مدير الحركة، قام بتكليف أحمد مجاهد وعماد صلاح مأمورى الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا، فتبين وجود 4 علب سجائر بها 16 سيجارة ملفوفة داخلها عشب أخضر لمخدر الماريجوانا و2 زجاجة بها زيت الحشيش المخدر مخبأة داخل حقائبه.

قرر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة الرابعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 208 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

قرر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة الرابعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 208 لسنة 20121 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.