الهند تعلن إجلاء 10 من رعاياها و94 أفغانيًا من كابول

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية عن إجلاء 10 من رعاياها و94 أفغانيًا من أفغانستان، اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة.

وقال المتحدث باسم الوزارة "أريندام باجتشى"، في تدوينة عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن الهند قامت بترتيب رحلة جوية خاصة لإجلاء هؤلاء الأشخاص من أفغانستان، وأنهم وصلوا اليوم إلى نيودلهي قادمين من العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف المتحدث قائلًا إن "المجموعة التي تم إجلاؤها تضم بعض أعضاء أقلية الهندوس والسيخ الأفغانية وتسعة أطفال، وإنه تم نقلهم في إطار مهمة الإجلاء التي تتولى الهند عملية تنفيذها".

وأعلنت الحكومة الهندية، خلال الأسبوع الماضي، عن إجلاء الهند 565 شخصًا من أفغانستان منذ شهر أغسطس الماضي، بعدما سيطرت حركة طالبان على السلطة في البلاد.