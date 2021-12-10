الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تعلن إجلاء 10 من رعاياها و94 أفغانيًا من كابول

الهند
الهند

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية عن إجلاء 10 من رعاياها و94 أفغانيًا من أفغانستان، اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة.

وقال المتحدث باسم الوزارة "أريندام باجتشى"، في تدوينة عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن الهند قامت بترتيب رحلة جوية خاصة لإجلاء هؤلاء الأشخاص من أفغانستان، وأنهم وصلوا اليوم إلى نيودلهي قادمين من العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف المتحدث قائلًا إن "المجموعة التي تم إجلاؤها تضم بعض أعضاء أقلية الهندوس والسيخ الأفغانية وتسعة أطفال، وإنه تم نقلهم في إطار مهمة الإجلاء التي تتولى الهند عملية تنفيذها".

وأعلنت الحكومة الهندية، خلال الأسبوع الماضي، عن إجلاء الهند 565 شخصًا من أفغانستان منذ شهر أغسطس الماضي، بعدما سيطرت حركة طالبان على السلطة في البلاد.

الخارجية الهندية أفغانستان طالبان الهند

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رسميًا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

اختير ضمن الأفضل فى العالم.. ننشر الفيديو الترويجى للسياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس

استعداد عسكرى.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى