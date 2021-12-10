الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تطلق مسابقة الأسرة القرآنية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، مسابقة الأسرة القرآنية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله وبمناسبة انطلاق المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم غدًا السبت 11 / 12 / 2021م بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

أولاً: شروط المسابقة

حفظ ثلاثة أو أربعة من أفراد الأسرة (الأب والأم والأبناء) للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه.

ثانيًا: التقديم

• يتم تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابعة لها الأسرة .

• يتم الاختبار التمهيدي بالمديريات الإقليمية .

• تتم التصفية النهائية بديوان عام الوزارة .

• يتم امتحان أفراد الأسرة كل فرد على حدة، ويتم تجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريًا وشفويًا، ويحسب متوسط ما تحصل عليه الأسرة.

• في حالة تساوي أسرتين في الدرجات تقدَّم الأسرة التي يحفظ أربعة من أفرادها القرآن الكريم على الأسرة التي يحفظ ثلاثة من أفرادها القرآن الكريم في الترتيب الكلي.

ثالثًا: الجوائز

- 100 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الأول بشرط حصول الأسرة على متوسط درجات 80% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة .

- 75 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني بشرط حصول الأسرة على 75% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة .

- 50 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثالث بشرط حصول الأسرة على 70% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة .

- 25 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني بشرط حصول الأسرة على 65% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة .

وزارة الأوقاف مسابقة الأسرة القرآنية القرآن الكريم المسابقة العالمية الثامنة والعشرين جراند نايل تاور

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