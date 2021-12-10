«الأوقاف» تطلق مسابقة الأسرة القرآنية

أعلنت وزارة الأوقاف، مسابقة الأسرة القرآنية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله وبمناسبة انطلاق المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم غدًا السبت 11 / 12 / 2021م بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

أولاً: شروط المسابقة

حفظ ثلاثة أو أربعة من أفراد الأسرة (الأب والأم والأبناء) للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه.

ثانيًا: التقديم

• يتم تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابعة لها الأسرة .

• يتم الاختبار التمهيدي بالمديريات الإقليمية .

• تتم التصفية النهائية بديوان عام الوزارة .

• يتم امتحان أفراد الأسرة كل فرد على حدة، ويتم تجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريًا وشفويًا، ويحسب متوسط ما تحصل عليه الأسرة.

• في حالة تساوي أسرتين في الدرجات تقدَّم الأسرة التي يحفظ أربعة من أفرادها القرآن الكريم على الأسرة التي يحفظ ثلاثة من أفرادها القرآن الكريم في الترتيب الكلي.

ثالثًا: الجوائز

- 100 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الأول بشرط حصول الأسرة على متوسط درجات 80% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة .

- 75 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني بشرط حصول الأسرة على 75% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة .

- 50 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثالث بشرط حصول الأسرة على 70% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة .

- 25 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني بشرط حصول الأسرة على 65% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة .