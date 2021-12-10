وصول ثاني رحلة لقطار الحاويات من ميناء السخنة إلى غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء أمس، قطار نقل الحاويات من ميناء السخنة لغرب بورسعيد، في ثاني رحلاته في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعمل على تسهيل الأعمال أمام المستثمرين وسرعة الاستجابة لحل المشكلات التي تواجههم.

وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم عن وصول هذه الرحلة الثانية ميناء غرب بورسعيد في العاشرة من مساء أمس الخميس، محملة بنحو 50 حاوية مكافئة - 20 قدم- في إطار نقل البضائع والحاويات من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد، وذلك بعد إنهاء جميع الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالنقل من وإلى الميناءين، والانتهاء من جميع إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد.

والجدير بالذكر، أن المنطقة الاقتصادية وضعت خطة عمل مشتركة مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات وموانئ دبي العالمية «مشغل الأرصفة بالسخنة» ومصلحة الجمارك المصرية والإدارات التابعة لها بمينائي السخنة وغرب بورسعيد والجهات المعنية، لحل الأزمة التي شهدتها غرب بورسعيد مؤخرًا من انخفاض معدلات التداول والعمل على سرعة التجاوب مع متطلبات مستثمري ومستخلصي الجمارك في بورسعيد، وذلك تبعاً لسياسات الدولة المصرية فى تعزيز تكامل الموانىء التابعة للمنطقة وجذب الخطوط الملاحية وتكافؤ الفرص والتشغيل فى عمليات التداول.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي شأن آخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان ميناء غرب بورسعيد يعمل بشكل طبيعى ويواصل استقبال السفن المترددة عليه رغم سوء الأحوال الجوية فقد سجل دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM VOLGAL التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 300 متر والغاطس 14.3 متر وذلك لتفريغ وشحن 1066 حاوية.

كما تسير عمليات التداول والشحن والتفريغ بشكل منتظم وبمعدلاتها الطبيعية على الأرصفة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.