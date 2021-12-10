الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمدة 4 أيام.. بدء حملة لتطعيم 788792 طفلاً ضد مرض شلل الأطفال بأسيوط

تطعيم شلل الأطفال
تطعيم شلل الأطفال

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 19ديسمبر الجاري ولمدة 4 أيام وذلك بمشاركة فرق متحركة من منزل إلى منزل ومن شقة إلى شقة ومن طفل إلى طفل بالإضافة الفرق الثابتة المتواجدة بكافة مراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعاتكـ (محطات السكة الحديد والاتوبيس والمواقف والأسواق وغيرها).


وأوضح محافظ أسيوط أن هذا لتحقيق الحملة التي تنفذها مديرية الصحة والسكان للمستهدف منها والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات.


وأشار محافظ أسيوط إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة.


وأكد الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط على استعداد مديرية الصحة لتنفيذ الحملة بالتعرف على المستهدف الجغرافي لتطعيم جميع الأطفال المتواجدين على ارض المحافظة أياً كان محل ميلادهم (من سن يوم حتى 5سنوات) والذي بلغ عددهم قرابة 788792 طفلاً لافتاً إلى تشكيل 2554 فرقة بينها 2282 فرقة متحركة و272 فرقة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمنشأت الصحية ومواقف التجمعات كـ (محطات السكك الحديدية ، محطات الأتوبيس ، الأسواق ، ...) وغيرها فضلاً عن توفير جميع المعدات اللازمة لتنفيذ الحملة والذي يبلغ حوال 985991 جرعة تقريباً مشيراً إلى مراجعة معدات سلسلة التبريد التى تستخدم فى حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة مضيفاً أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد وجه كافة القطاعات ورؤساء الوحدات المحلية بالمشاركة في التوعية والإعلان عن الحملة باستخدام كافة الوسائل الممكنة كالإذاعة المحلية أو ميكروفانات سيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس بالإضافة إلى تعليق لافتات قماشية وبالونات وبوابات فى الشوارع والميادين العامة والصفحات الرسمية لمحافظة أسيوط على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ، تويتير ، انستجرام ، ...".

اسيوط محافظة مواقع التواصل استراتيجية محافظ أسيوط تذليل العقبات مديرية الصحة وكيل وزارة الصحة المستشفيات السكك الحديدية اللواء عصام سعد مرض شلل الأطفال الوحدات المحلية

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