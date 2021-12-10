ألمانيا: انخفاض طفيف في المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة سجل انخفاضا طفيفا اليوم الجمعة مقارنة بأمس الخميس.



وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 412.7 مقابل 422.3 أمس الخميس، ومقابل 442.1 قبل أسبوع ومقابل 232.1 قبل شهر.



وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 61 ألفا و288 حالة إصابة جديدة.

وكان عدد هذه الحالات وصل إلى 74 ألفا و352 قبل أسبوع بالضبط.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 484 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 390 حالة قبل أسبوع.



وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و423 ألفا و520 حالة.

ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.



وأوضح المعهد أن معدل حالات دخول المستشفيات للإصابة بكورونا وصل أمس الخميس إلى 5.75 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، مقابل 5.79 أمس الأربعاء ولا يجري تسجيل هذا المعدل في العطلات الأسبوعية.



ويلعب هذا المعدل دورا مهما في الحكم على مدى انتشار العدوى، حيث يمكن للولايات أن تشدد من تدابير مكافحة الجائحة في حال تجاوز المعدل القيم القصوى 3 و6 و9 حيث لكل حد تدابير مشددة يمكن فرضها.



ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 5 ملايين و329 ألفا و300 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 104 آلاف و996 حالة.

وقد أعلن وزير الصحة الألماني الجديد، كارل لاوترباخ، أن مكافحة جائحة كورونا تتصدر أولويات الحكومة الألمانية الجديدة.



وقال لاوترباخ اليوم الجمعة في جلسة مناقشة تعديلات في قانون الحماية من العدوى بالبرلمان الألماني: "الأولوية القصوى لنا هي حماية السكان في الأزمة الصحية... سنبذل قصارى جهدنا لأنهاء هذه الازمة بسرعة".