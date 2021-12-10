رغم الانخفاض.. «نيكى» يحقق أول مكاسب أسبوعية منذ 3 أسابيع

تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، بفعل انخفاض أسهم التكنولوجيا والحذر قبل بيانات التضخم الأمريكية لكنها سجلت أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا على وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأغلق مؤشر "نيكي" منخفضا واحدا بالمئة مسجلا 28437.77 نقطة، لكنه ارتفع 1.46 في المئة خلال الأسبوع في أول مكاسب يحققها في ثلاثة أسابيع.

ونزل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.77 بالمئة إلى 1975.48 لكنه ارتفع 0.9 بالمئة خلال الأسبوع، وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق لدى "سوميتومو ميتسوي دي.إس"، إدارة الأصول "تأثرت أسهم التكنولوجيا والنمو بانخفاض ناسداك عند الإغلاق الليلة الماضية".

وأغلقت وول ستريت على انخفاض خلال الليل إذ جنى المستثمرون بعض الأرباح بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق فنزلت أسهم أدفانتست، وطوكيو إليكترون 1.75 بالمئة و1.26 بالمئة على التوالي، وانخفض سهم تيرومو لصناعة المعدات الطبية 2.28 بالمئة، وخسر سهم بانداي نامكو هولدنجز لصناعة الألعاب 2.93 بالمئة.

وعلى الجانب الأخر ارتفع سهم هيتاشي 2.17 بالمئة وسط تقرير بأن المجموعة تدرس بيع حصتها في هيتاشي للنقل، وصعد سهم هيتاشي للنقل 7.69 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض متأثرة بمخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا، وتحول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لتبني سياسة نقدية أكثر تشددا، ويشعر المستثمرون بالقلق من الأضرار الاقتصادية، التي قد تنتج عن تفشي المتحور أوميكرون بعد أن أعلنت الولايات المتحدة رصد أول إصابة به.

ومما أثار قلق المستثمرين كذلك قول جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الثلاثاء، إن واضعي السياسات سيبحثون إنهاء مبكرا لإجراءات التحفيز التي يتخذها البنك المركزي.