الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر باعدام ربع طن لحوم ودواجن فاسدة بالقاهرة

لحوم ودواجن فاسدة
لحوم ودواجن فاسدة

قررت جهات التحقيق إعدام ربع طن دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالقاهرة، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل مواد غذائية، وذلك لإدارته المحل بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل المشار إليه على: 263 كيلو "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها. 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة المباحث القاهرة

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