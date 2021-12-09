قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين فى واقعة تقليد كليب «شيماء»

قرر المستشار مصطفى عبد المنعم رئيس نيابة السنبلاوين بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ورود تحريات إدارة البحث الجنائي وأكدت صحة الواقعة.

وكان عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تداولوا صورا وفيديو يظهر فيهما المتهمون يضعون سرير بمنتصف الشارع أمام معهد الفتيات بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مما أثار استغراب وسخرية البعض، وكشف الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة وتبين أن وراءها شخصين أرادا تصوير مقطع فيديو على طريقة كليب «شيماء».