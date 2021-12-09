مباحثات بين الجيشين الليبى والروسى فى موسكو لمكافحة الإرهاب

عقد الفريق خيري التميمي مدير مكتب القائد العام المكلف بالجيش الوطني الليبي، الخميس، اجتماعا ثنائيًا مع معاون رئيس أركان الجيش الروسي تناول عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على رأسها مكافحة الإرهاب.

أوضح اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن اللقاء عقد في موسكو بمقر وزارة الدفاع الروسية، وذلك من أجل تطوير التعاون المشترك بين القوات المسلحة الليبية والجيش الروسي.

كان نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، عقد أمس بمقر وزارة الخارجية الروسية، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بحضور أعضاء من البعثة الأممية وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بروسيا.

تطرق الاجتماع الى اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وبنوده التي من أهمها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لتحقيق السيادة الليبية.

أبدى نائب وزير الخارجية ترحيب روسيا باللّجنة بكامل أعضائها وبما حققته من خلال أعمالها التي قامت بها من وقف لإطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتأمينه وإزالة الألغام، مؤكدا استعداد روسيا المساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة العسكرية المشتركة حتى تحقق ما يصبوا إليه الليبيين من أمن وتنمية في ظل دولة واحدة مستقرة.

على جانب آخر، أسفرت لقاءات اللجنة العسكرية 5+5 في تركيا الأسبوع الماضي عن نتائج ايجابية ومشجعة للغاية تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي.

وأكد الجانب التركي إجلاء المرتزقة وتواجده في داخل ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع حسب مايتم تنسيقه من اللجنة العسكرية من تواريخ وجداول زمنية لذلك.

كما أكدوا اهتمامهم وحرصهم على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات مهما كان من سيفوز بها من المرشحين للرئاسة طالما أنها إرادة الشعب الليبي وأنها ستتعاون من أجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها مع الرغبة في العمل على التنسيق للبدء في فتح رحلات مباشرة بين تركيا وبنغازي والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي.