بـ4 ملايين جنيه.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات بالإسكندرية والقليوبية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والقليوبية لضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

في الإسكندرية تم ضبط عاطل «له معلومات جنائية» حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 40 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وضبط عاطليّن «لأحدهما معلومات جنائية» حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 110 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جراما، و70 لفافة من مخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحُوزته 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7.5 كيلو جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وضبط عاطل «له معلومات جنائية» حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحُوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين جنيه تقريباً، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

في القليوبية أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم، وبحوزته «كمية من مخدر الاستروكس، وكمية من مخدر البودر، وكمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.