الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف كانت إطلالة «كيم كاردشيان» فى حفل جائزة «اختيار الجمهور»؟

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

أقيمت حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور في سانتا باربرا بكاليفورنيا، وحضر عدد من المشاهير الحفل  بإطلالات جريئة.

«الدستور» تعرض في السطور التالية أبرز إطلالات المشاهير خلال الحفل.. 

تم تكريم كيم كارداشيان بجائزة “Fashion Icon”، التي تحولت إلى قطب الموضة والجمال.

وحضرت كاردشيان الاحتفال بزي أسود كامل وتسلمت الجائزة من فائزة العام الماضي “تريسي إليس روس”، في باركر هانجر في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا، طبقا لموقع “INSIDER”.

واحتوي زي “كاردشيان” علي رقبة عالية مع قفازات وكعب خنجر، بالإضافة إلي أقراط بارزة ونظارات شمسية كبيرة الحجم تشبه القناع.

 وتشبه تلك الأزياء إطلالة “كاردشيان" الأخيرة التى حضرت بها  حفل “Balenciaga Met Gala 2021” من الرأس إلى أخمص القدمين، والذى أصبح زيًا عالميًا بعد أن ظهرت به كيم.

من رافق كيم كاردشيان؟

رافق  كارداشيان ويست في حفل توزيع الجوائز أختها كلوي كارداشيان البالغة من العمر 37 عامًا، ووالدتها كريس جينر البالغة من العمر  66 عامًا.

وفي خطاب قبولها  قالت "كاردشيان" إن المصممين مثل ريكاردو تيسكي، كبير المسؤولين المبدعين في بربري ، وأوليفييه روستينغ ، المدير الإبداعي في بالمان، قد تم التحدث معهم للعمل معها من خلال تلقي مكالمات من الغرب، وشكرهم على دعمهم.

حقيقة انفصال كيم كاردشيان  

وذكر مصدر مقرب من كيم كارداشيان ويست أنها تقدمت بطلب للطلاق بعد زواج دام ست سنوات من كانييه ويست، مع أن الزوجان  يبدو أنهم لا يزالان ودودين.

وفي فيديو له أثناء زيارته إلى Skid Row لحضور حفل عيد الشكر السنوي  بلوس أنجلوس في نوفمبر، اعترف مغني الراب كانييه ويست أنه ارتكب أخطاء  أثناء زواجه وألمح إلى لقاء محتمل في المستقبل مع كاردشيان ويست.

 

كيم كاردشيان كانييه ويست كلوي كاردشيان جائزة إختيار الجمهور حفل ميت جالا

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وائل لطفي

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