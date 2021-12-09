رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب يشارك فى معرض القاهرة الدولى

افتتح أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب في اتحاد الصناعات، نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، معرض القاهرة الدولي للأخشاب “Cairo wood sho” في نسخته السادسة، اليوم الخميس 9 ديسمبر، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

وأكد حلمي هامش المعرض، أهمية الحدث في دعم صناعة الأخشاب في مصر، وتحريك عجلة المبيعات في الفترة الراهنية.

وقال إن الدولة تشجع تطوير صناعات الأخشاب لتعظيم الناتج المحلي وكفاية حاجة السوق، مشيرا إلى أن العارضين لديهم منتجات تعد الأفضل في العالم، في قطاع الأثاث والديكور.

واطلع رئيس غرفة صناعة الأخشاب ورئيس مركز تحديث الصناعة، على منتجات العارضين، التي كان منها ألواح الأخشاب والأثاث والمكاتب والديكورات الحديثة.

وأكد العارضون أهمية هذا المعرض، في الفترة التي تعقب الجائحة، والذي من شأنه أن يدعم انتعاش مبيعات الأثاث والأخشاب في مصر، بعد فترة تراجع في المبيعات بسبب الجائحة، ويأتي تنظيم المعرض برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة شركات محلية وعالمية.

يعد معرض القاهرة الدولي للأثاث، أكبر حدث خاص بالأثاث والأخشاب في الشرق الأوسط، ويحتوي المعرض على أكثر من 600 ماركة عالمية تمثل 150 شركة من 70 دولة، كما سيتم عرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تصنيع وتشكيل الأخشاب في العالم.