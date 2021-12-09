الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب الوباء والأزمة المالية.. 3 ملايين بريطاني يفقدون المعاش التقاعدي

المعاش التقاعدي
المعاش التقاعدي

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن أحدث التقارير البريطانية كشفت عن أن فجوة مدخرات المعاشات التقاعدية لبعض الفئات الأكثر عرضة للخطر من الناحية المالية مثل الأمهات العازبات ومقدمي الرعاية قد تفاقمت خلال الوباء.

وأضافت أن نحو 2.8 مليون شخص مما يسمى بالمجموعات "ذات المعاشات المنخفضة" فاتهم معاش مكان عملهم بالكامل خلال العام الماضي بسبب عدم وصول أرباحهم إلى 10 آلاف جنيه إسترليني للتسجيل التلقائي في برنامج المعاش التقاعدي، ما يعني أنهم سيَفقدون معاشهم عند وصولهم لسن التقاعد.

ووفقًا لتقرير مقدم المعاشات، فإن معظم المتضررين كانوا من النساء، وقد زاد عدد المتضررين بنحو 300 ألف شخص، حيث وصل عدد من فاتهم تسديد اشتراك المعاش في عام 2020 نحو 2.5 مليون متضرر.

وأكدت الصحيفة أنه يتم تعريف المتقاعدين على أنهم الأشخاص الذين تبلغ ثروة معاشاتهم التقاعدية الخاصة 15% فقط من القيمة المحددة في ​​المملكة المتحدة.

وتابعت أن هناك 2.2 مليون امرأة متقاعدة، بجانب 600 ألف شخص من ذوي الإعاقة، و35 ألف من مقدمي الرعاية و106 آلاف من أصحاب الوظائف المتعددين، وجميعهم لا يكسبون ما يكفي للتأهل للتسجيل التلقائي للمعاشات التقاعدية.

وأشارت إلى أن النساء اللواتي يشكلن الجزء الأكبر من المتقاعدين واجهن أكبر تأثير مالي من الوباء بسبب التعليم في المنزل وزيادة المسئوليات المنزلية أثناء عمليات الإغلاق المتكررة.

وتابعت أنه نتيجة لذلك تزداد احتمالية وصول النساء إلى التقاعد بنسبة 50% من الرجال دون مدخرات تقاعدية خاصة على الإطلاق وفقًا للتقرير.

قالت سامانثا جولد رئيسة الحملات في ناو بينشينس ومؤلفة التقرير: "كان من الواضح جدًا في بداية الوباء أن الفئات المتقاعسة التي حددناها في تقريرنا لعام 2020 ستكون الأكثر تضررًا من الناحية المالية من الانكماش الاقتصادي، ومن المرجح أن يعملوا في القطاعات التي تأثرت بشدة بعمليات الإغلاق والإجازة والتسريح عن العمل".

وأكدت الصحيفة أن معظم النساء المتضررات لم يمتلكن المدخرات الكافية لسداد قيمة الاشتراك في المعاش الشّهري، فبسبب الأزمة المادية وارتفاع الأسعار، واجه البريطانيون عام صعب للغاية جعل العديد يتخلى عن المعاش التقاعدي.

المعاش التقاعدي المملكة المتحدة ارتفاع الأسعار المعاشات المتضررين برنامج التقاعد الوباء الأزمة المالية انكماش الاقتصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

مجلس الوزراء يوافق على إصدار عملة فضية تذكارية فئة 5 جنيهات

الشهود في قيام سيدة بالتعري في بلكونة بالتجمع: «بتغوي طلاب الجامعة»

متحورات كورونا.. أطباء يكشفون كيف نواجه «أوميكرون»

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)