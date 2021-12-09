المملكة المتحدة تسجل 249 إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون»

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن أنه تم تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أرجاء البلاد.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور في المملكة المتحدة إلى 817 حالة.

يذكر أن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أكدت أن المتغير الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا قد يتسبب في عدد حالات إصابة أكبر من "دلتا".

وأضافت الوكالة البريطانية، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن التحليلات تشير إلى وجود خطر متزايد لانتقال العدوى داخل الأسر وزيادة خطر معدلات الانتشار.

وأوضحت "سكاي نيوز"، أنه إذا استمر معدل الإصابات والنمو على ما هو عليه فإنه من الممكن أن يصبح ما لا يقل عن 50٪ من حالات كورونا بسبب متغير "أوميكرون" خلال الأسبوعين إلى الأربعة القادمين.

وكانت ذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن بريطانيا سجلت 115 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) المسبب لمرض (كوفيد- 19)، ما رفع العدد الإجمالي للحالات في المملكة المتحدة إلى 448.

وأضافت الوكالة أنه من بين 115 حالة جديدة، تم تأكيد 72 حالة في إنجلترا و28 في إسكتلندا وواحدة في ويلز، حسبما نقلت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية.

وكانت ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة سيتمكنون من الحجز، للحصول على جرعة لقاح كوفيد المعززة اليوم، إذ قللت هيئة خدمات الصحة البريطانية من وقت التأهيل لهذه الجرعة من ستة أشهر بعد جرعة ثانية ليصبح ثلاثة أشهر.

وقالت الصحيفة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن كل شخص بالغ، يبلغ من العمر 40 عامًا أو أكثر، وجميع الفئات المعرضة للخطر سيتمكنون من الحصول على جرعة لقاح كوفيد المعززة، بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية حيث يتوسع برنامج اللقاح بشكل كبير اليوم.