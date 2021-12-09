الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح معرض المشغولات اليدوية لجمعية دنيتنا للمكفوفين

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض المكفوفين

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض المشغولات اليدوية لجمعية دنيتنا للمكفوفين والذي تم تنظيمه تحت رعاية محافظة الإسكندرية في إطار تشجيع ودعم ذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ذوي الهمم، واستمرارً ا للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

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محافظ الإسكندرية يفتتح معرض المكفوفين

وخلال تفقده المعرض، أشاد المحافظ بالمستوى المتميز للمشغولات المعروضة والمنتجة بالكامل بأيدي ذوي الهمم من المكفوفين، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حريصة على تقديم كامل الدعم والمساندة لذوي الهمم، وإقامة المعارض الخاصة بمنتجاتهم وإبداعاتهم، والتي تعمل على زيادة خبراتهم وتعاملاتهم وتطوير ذاتهم والاهتمام بمواهبهم وتنميتها، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لهم.

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محافظ الإسكندرية يفتتح معرض المكفوفين

كان قد افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السبت الماضي، فعاليات احتفالية محافظة الإسكندرية باليوم العالمي لذوي الهمم 2021، والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني متمثلا في بنك إطعام الخير، وذلك باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد عبدالرازق، مدير عام استاد الإسكندرية.

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محافظ الإسكندرية يفتتح معرض المكفوفين

وخلال كلمته؛ أعرب الشريف عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من ذوي الهمم وإدخال البهجة والسرور عليهم. 

وأكد  الدعم والرعاية اللذين توليهما الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة بعد إطلاقه عام 2018 عاماً لذوي الهمم.

وقدم المحافظ الشكر إلي مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في مؤسسة بنك إطعام الخير، المشاركين في الفعاليات وكل من ساهم بجهود رمزية لصالح ذوي الهمم، مشيداً بدور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

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محافظ الإسكندرية يفتتح معرض المكفوفين

وأضاف الشريف أن المحافظة اتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرائدة  للاهتمام بذوى الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ الإسكندرية معرض المشغولات اليدوية جمعية دنيتنا للمكفوفين ذوي الهمم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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