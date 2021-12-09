فيتنام تسعى لإعطاء سكانها جرعات معززة من لقاح «كورونا»

تهدف وزارة الصحة الفيتنامية إلى إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحات فيروس كورونا لسكانها في النصف الأول من عام 2022، حسبما ذكرت صحيفة توي تري على موقعها على الإنترنت نقلا عن

نائب رئيس المعهد الوطني للنظافة الصحية وعلم الأوبئة، ديونج ثي هونج.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه وفقا للتقرير، تسعى وزارة الصحة إلى تأمين الجرعات المعززة.



وأفادت الصحيفة بأن مدينة هو شي منه سوف تبدأ في توفير جرعات اللقاح الثالثة المعززة في 10 ديسمبر للعاملين في الخطوط الأمامية (الفرق الطبية) والأشخاص المعرضين لخطر المشكلات الصحية.



وسوف تكون المدينة أول منطقة في فيتنام تبدأ حملة التطعيم بالجرعات المعززة.

وقد أكد وكيل وزارة الصحة الفلبينية ليوبولدو فيجا، ضرورة تحصين ما لا يقل عن 90%، لتحقيق مناعة القطيع وسط اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا وحتى مع استمرار انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19.



وقال فيجا، في مقابلة وفق ما أوردتها صحيفة "فلبين ستار" المحلية، إنه بسبب عدد المتحورات الناشئة، يجب زيادة معدلات التحصين 90% أو 100% من السكان لتحقيق مناعة القطيع.



يذكر أن مستوى التحصين اللازم لتحقيق مناعة القطيع يتفاوت بدرجات مختلفة حسب المرض، وذكرت وزارة الصحة الفلبينية في وقت سابق أن مناعة القطيع تتطلب تحصينا كاملاً لما لا يقل عن 70% من سكان البلاد.



وأفاد وكيل وزارة الصحة الفلبينية، بأن وجود العديد من السلالات لا يعني أن تكون شديدة العدوى أو شديدة الضراوة، موضحا أن أول شيء ننظر إليه هو مستوى التحصين في منطقة ما لأنه يمكن أن يوفر حماية للمجتمع.

فيما احتلت الفلبين المركز الرابع عالميًا ضمن أعلى معدل يومي للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد توزيع 2.7 مليون جرعة لقاح ضد الفيروس في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي.