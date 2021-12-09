كيف تغير منظور هيئة السكة الحديد بصيانة الوحدات المتحركة؟

بدلت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، الفكر السائد منذ سنوات وهو اقتصار صيانة القطارات على العاملين في الورش التابعة للسكة الحديد فقط دون الرجوع لمصنعي الوحدات الخاصة بالقطارات، إذ كانت تعتمد السكة الحديد قبل ذلك على الفنين المصريين في صيانة القطارات والعربات سواء الروسية أو جنرال إلكتريك مما كان يتسبب فيتلف تلك الوحدات.

وتقوم هيئة السكك الحديد في الوقت الحالي بتغير النمط الخاص بها بصيانة الوحدات المتحركة سواء الجرارات والعربات، من خلال الاعتماد على الخبراء الأجانب في صيانة القطارات، حيث يوجد فى الوقت الحالى ما يقرب من 3 خبراء أجانب فى الورش الخاصة بصيانة الوحدات المتحركة وذلك لنقل الخبرة الخاصة بهم للفنين المصرين والعمل تحت إشرافهم خاصة أن الخبراء الأجانب لديهم معرفة كاملة بكافة تقنيات الفنية الخاصة بالوحدات.

كما تقوم هيئة السكة الحديد، فى كافة العقود الحديثة التي توقعها مع الجانب الأجنبي بالاهتمام ببند توفير الصيانة للوحدات المتحركة لمدة 12 عام وهو ما يساعد في توفير الصيانة لتلك الوحدات المتحركة لفترة كبيرة ويكون في تلك الفترة قد تمكن العمالة المصرية من التعرف على كافة التقنيات الفنية ومعرفة كيفية التعامل مع الوحدات خاصة إنه وفقا للعقد الأخير فيوجد 20 خبير أجنبي لتوفير الصيانة لعدد 1300 عربة الروسية.



وكان قد عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل وبحضور المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية اجتماعا موسعاً مع سيرجيو كوربانوف الرئيس التنفيذي لشركة ترانسماش هولدينج مصر الممثل للتحالف الروسي المجري المورد لصفقة ال 1300 عربة جديدة للركاب والتي تعد الصفقة الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر للاتفاق على اللمسات النهائية لتقديم الدعم الفني شامل توريد قطع الغيار والتدريب لمدة 12 سنة لكافة عربات الصفقة والتي يبلغ عددها 1300عربة.