الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب التحريات حول انفجار أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية

امن اسكندرية
امن اسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، سرعة طلب تحريات المباحث حول، مصرع طفلة وجدتها وإصابة 3 أخرين بحروق في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة كرموز، وندب خبراء الادلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق ورفع أثاره لبيان أسبابه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بوجود حريق ومصابين بالعقار شارع محي الدين خلف مسجد سلطان دائرة القسم.

علي الفور انتقل ضباط قسم الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص نشوب حريق بإحدى شقق العقار نتيجة إنفجار إسطوانة البوتاجاز ما أدى الى حدوث موجة انفجارية.

 أسفرت عن وفاة طفلة وجدتها وإصابة  3 أخرين بحروق وكدمات وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حماية العلاج ضباط طفلة تحقيق خبراء سيارات

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