الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس «الرقابة الإدارية»: مستمرون في مكافحة الفساد مع التوعية بمخاطره

الاحتفالية
الاحتفالية

تحتفل هيئة الرقابة الإدارية، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بندوة تثقيفية تحت عنوان "تطوير سياسات مكافحة الفساد بالتركيز على آليات الوقاية والمنع".

وقال الوزير حسن عبدالشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في كلمته خلال الندوة التثقيفية التي تنظمها الرقابة الإدارية احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد: "مستمرون في مكافحه الفساد مع التوعيه بمخاطره على الدولة المصرية". 

وأضاف: "تم إعداد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم لتبادل الخبرات في مجال منع ومكافحة الفساد والوقاية من آثاره".

ويتواكب الاحتفال باليوم العالمي هذا العام، مع استضافة مصر للدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينه شرم الشيخ الأسبوع القادم بمشاركة العديد من دول العالم.

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