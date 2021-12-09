الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفغانستان تتسلم دفعة جديدة من لقاح «كورونا»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تلقت أفغانستان، دفعة جديدة من لقاح (كوفيد-19) الذي تبرعت به الصين.
وأشارت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم الخميس، إلى أنه تم تسليم التبرع إلى السلطات الأفغانية بعد وصولها إلى مطار كابول الدولي الليلة الماضية.
وقال السفير الصيني لدى أفغانستان وانج يو، إن الصين أعلنت التبرع بثلاثة ملايين جرعة من اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية لأفغانستان منذ منتصف أغسطس.
وأضاف أن الصين تسرع من الإجراءات لتسليم 31 مليون دولار للمساعدة الطارئة لأفغانستان، مشيرًا إلى أن حزمة المساعدات شملت مواد غذائية وإمدادات شتوية ولقاحات وأدوية.
وتعهد بأن الصين ستساعد أفغانستان في زيادة صادراتها، وتنفيذ المشاريع التي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات معيشة الناس.
وكانت الحكومة الصينية قد سلمت في يونيو من هذا العام، أفغانستان الدفعة الأولى من لقاح كوفيد-19 .

وفي وقت سابق، التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان يوناما، ديبورا ليونز مع نائب وزير الخارجية في حكومة طالبان شير محمد عباس ستانيكزاي.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان عبد القهار بلخي قوله- في تغريدة على تويتر- إن ليونز تحدثت عن أهمية ضمان الأمن، مضيفة أن الأمم المتحدة تخطط لتوسيع مهمتها في أفغانستان، وأن ديبورا ليونز صرحت بأن جميع موظفيها المحليين والدوليين عادوا إلى وظائفهم.

وأضافت التغريدة، أن الأمم المتحدة تخطط لتوسيع عملياتها وبذل الجهود الرامية لإلغاء تجميد الأصول الأفغانية، وقيام دول العالم بإعادة فتح سفاراتها في كابول.

وفي أحدث خطوة نحو مساعدة أفغانستان، أرسلت بعثة يوناما إلى البنك المركزي الأفغاني، 16 مليون دولار نقدًا كجزء من مساعداتها الإنسانية للبلاد.

فيما كشفت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، عن مخطط جديد لإنهاء خط الفقر المتزايد في أفغانستان.

أفغانستان كابول الصين لقاح كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

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