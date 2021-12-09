الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبطت مع مسجلين في القاهرة.. إرسال 2 كيلو «الأستروكس» للمعمل الكيميائي

الأستروكس
الأستروكس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إرسال كمية من مخدر الأستروكس، تم ضبطها بحوزة شخصين بالقاهرة، للمعمل الكيميائى لإعداد تقرير مفصل بها. 

وقررت  النيابة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكانت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال ركوبهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الأستروكس وزنت 2,100 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتفي محمول).

وبمواجة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وهاتفي المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

 

مديرية أمن متحصلات مواد مخدرة أمن المعمل الجنائي ضبط تحقيق مخدرات

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وائل لطفي

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