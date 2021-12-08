التضخم فى روسيا يواصل ارتفاعه

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع معدل التضخم في روسيا خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات، في الوقت الذي أشار فيه البنك المركزي الروسي إلى احتمال إقرار زيادة أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في الأسبوع المقبل.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي اليوم أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 8.4% مقابل 8.13% خلال الشهر السابق.

ويزيد معدل التضخم خلال الشهر الماضي قليلًا عن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكان 8.35%.

كما أنه أعلى معدل للتضخم منذ يناير 2016.

وبحسب مكتب الإحصاء فإن وتيرة ارتفاع الأسعار سجلت تباطؤًا بسيطًا خلال الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في حين يقول البنك المركزي الروسي إنه يراقب البيانات الشهرية للأسعارعن كثب لرصد أي إشارة إلى تراجع حدة ضغوط الأسعار، في الوقت الذي حذر فيه مسئولو البنك من أنهم قد يضطرون إلى إقرار زيادة أكبر في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وقال ألكسي زابوتكين نائب محافظ البنك المركزي الروسي اليوم إن زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما اعتاد البنك، أصبحت غير محتملة بالنسبة لاجتماع يوم 17 ديسمبر الحالي، في إشارة إلى احتمال زيادة الفائدة بنسبة أكبر.

وفي الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطي النقد الأجنبي في روسيا سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأول من نوفمبر، وبلغ 624.237 مليار دولار مقابل 614.122 مليار دولار في أول أكتوبر.

وذكر البنك - في بيان - أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بـ 10.115 مليار دولار أو 1.6 بالمئة.

وارتفعت قيمة احتياطي الذهب النقدي في أكتوبر الماضي بمقدار 4.201 مليار دولار، أو 3.3 بالمئة، وبلغت في الأول من نوفمبر الجاري 132.859 مليار دولار، ومن ثم ارتفعت حصة الذهب النقدي في الاحتياطيات من 21 بالمئة في سبتمبر إلى 21.3 بالمئة في أكتوبر الماضي.