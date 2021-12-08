«ضُبط بحوزته 59 كيلو من الأستروكس».. النيابة تحقق مع ديلر الوراق

باشرت نيابة الوراق بشمال الجيزة، التحقيق مع ديلر في عقده الثاني من العمر لإتجاره في مخدر الأستروكس.

واعترف المتهم أمام النيابة، أنه أثناء استقلاله مركبة "توك توك"، ضبط بحوزته 59 كيلو من الأستروكس، عندما كان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، لتوزيعها على عملائه بالمنطقة، مضيفا أنه كان لجأ لتجارة المخدرات لمروره بضائقة مادية.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم ضبط بحوزته سلاح (خنجر) وهاتفين، ومبلغ مالي يصل إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى المواد المخدرة؟

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الأستروكس، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

كان ضباط قسم شرطة الوراق، تمكنوا من ضبط عاطل، وبحيازته على مخدر الاستروكس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.