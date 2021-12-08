البرهان يحذر البعثات الدبلوماسية من التحريض ضد القوات المسلحة السودانية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن القوات المسلحة ستظل حاميه وحارسه لتراب الوطن والتغيير الذى ضحى من أجله الشباب فى ثورة ديسمبر المجيدة.

جاء ذلك خلال كلمة البرهان القائد العام للقوات المسلحة في ختام مشروع التدريب السنوى المشترك لوحدات الجيش (أحفاد تهراقا 5)، تحت شعار تدريب متطور لجيش محترف، بمعسكر المعاقيل بولاية نهر النيل، بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ونوابه والمدير العام للمخابرات العامة وَوالى نهر النيل المكلف.

وحيا البرهان تضحيات القوات المسلحة فى حدود السودان الشرقية بمنطقة الفشقة وفى ربوع البلاد الأخرى، مؤكدا أنه مهما قال القائلون وظن المرجفون ستمضى القوات المسلحة مع الحادبين والوطنيين في تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وفق إتفاق أبريل من العام ٢٠١٩م بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال البرهان إن القوات المسلحة ظلت تقاتل وحدها من أجل السودان وستظل تقدم التضحيات، مكتفية بالحادبين على أمن وسلامة الوطن، لن يثنيها كيد من لا غيرة لهم على الوطن.

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وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، أن التدريب هو أساس الجندية لتنفيذ المهام والعمليات القتالية وأن مشروع أحفاد تهراقا 5 تدريب روتيني درجت عليه القوات المسلحة كل عام، مشيرا إلى أنه لا يستهدف أي جهة.

وحذر القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح بعض البعثات الدبلوماسية من مغبة تحريض بعض الجهات لإظهار عدائها للقوات المسلحة من أجل التدخل فى الشأن السودانى.

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وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالى التزامه بالاتفاق الموقع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ودعم حكومته المرتقبة لإنجاح الفترة الانتقالية وتحسين معاش الناس واستدامة واستكمال السلام والتحضير البلاد للانتخابات، ليختار الشعب السوداني من يحكمه.

وأضاف أن الصراعات القبلية التي تحدث الآن فى أجزاء من البلاد تم توريثها في العامين الماضيين بسبب تكالب الأحزاب السياسية على المناصب وكراسي الحكم متناسية ما يدور في ربوع البلاد.

وتعهد البرهان بتقديم كل من أجرم فى حق الشعب السودانى للعدالة المرجوة وانصاف الضحايا.