ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 850 قرص ترامادول

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكب قادم من ميونخ الألمانية.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من ميونخ، اشتبه عبدالله حمدي مأمور جمرك فى أحد الركاب، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أى أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى، وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حسن مختار مأمور الفحص تم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور أحمد علي مدير الجمرك، قرر تكليف أحمد عمر مأمور الجمرك بتفتيش الراكب تحت إشراف هانى أبوطالب مدير الصالة، حيث عثر على 850 قرصا من مخدر من الترامادول مخبأة حول جسده وبين طيات ملابسه.

قرر أحمد على مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 98 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.