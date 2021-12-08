رئيس جامعة المنوفية: تطوير التعليم هو الطريق الوحيد لتحقيق رؤية مصر 2030

برعاية وحضور رئيس الجمهورية.. رئيس جامعة المنوفية يشارك فى فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (GFHS)، بعنوان (رؤية المستقبل)، والذى يعقد خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر الحالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومشاركة عدد من دول العالم، وعدد كبير من الجامعات العالمية والجهات والمنظمات الدولية والجامعات المصرية.

شارك الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يرافقه وفد من الجامعة فى فعاليات المنتدى فى نسخته الثانية، والذى يتناول هذا العام عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدي إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالاضافة إلى معرض يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

أكد رئيس جامعة المنوفية أن التطور النوعى الذى تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بملف تطوير التعليم، وتظهر آثار هذا التطور على جميع أوجه الحياة فى مصر فى ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات التي يشهدها العالم في جميع القطاعات، خاصة أن تطوير التعليم والاعتماد على البحث العلمي هما الطريق الوحيد لتحقيق نهضة شاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، متمنيا التوفيق لفعاليات هذا المنتدى العالمى الذى يضم خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، والعديد من الشخصيات العامة لتبادل ونقل الخبرات والاطلاع على أحدث سبل ووسائل التعليم والابتكار.

ضم الوفد المشارك من جامعة المنوفية الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب، الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الذكاء الاصطناعى، الدكتور نعيم فوزى عميد التربية الرياضية، الدكتور محمود الشيخ عميد الهندسة، الدكتور محمد زيدان عميد التربية النوعية، الدكتور عصام عبد الحافظ وكيل الاقتصاد المنزلى، الدكتورة رانيا عزمى وكيل طب الأسنان، الدكتور رؤوف الملوانى كلية العلوم، الدكتور أحمد عبد القوى كلية الزراعة، الدكتور علاء رضوان كلية التجارة، الدكتور محمد سعفان كلية الهندسة، الدكتور عصام شوقى التربية النوعية، الدكتورة نجلاء عبد الموجود كلية التمريض، الدكتور عاطف السيد كلية الآداب، الدكتورة أميرة إبراهيم كلية الحاسبات والمعلومات.