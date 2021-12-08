حبس تاجر مخدرات بحوزته سلاح ناري وأستروكس وهيروين بالسلام

قررت جهات التحقيق، حبس تاجر مخدرات بحوزته سلاح نارى وأستروكس وهيروين بالسلام لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة مـن ضـبـط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (سلاح نارى - طلقة نارية - كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,100 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- مكواة كهربائية - أكياس فارغة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.