جامعة سوهاج تشارك في ندوة الحرف التراثية بالتعاون مع هيئة التنشيط السياحي

شاركت جامعة سوهاج، في فعاليات الندوة التعريفية والتثقيفة التي نظمتها الهيئة العامة للتنشيط السياحي، تحت عنوان "الحرف التراثية في محافظة سوهاج بين الواقع والمأمول"، والتي حضرها وفد طلابي عدده ٤٠ طالب وطالبة من الجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن أهمية الندوة تأتى نظراً لاعتماد نسيج أخميم كتراث عالمي في إطار إعلان منظمة اليونسكو، لذا يجب حمايته والحفاظ عليه، تأييداً لتوجيهات واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تطوير هذه الحرفة والحفاظ عليها.

وأضاف الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن التاريخ يذكر أنه كان بمدينة أخميم منذ مئات السنين أكثر من ١٠ آلاف نول يدوي في معظم بيوتها، ولكن ساءت أحوال أصحاب تلك الأنوال بسبب إنشاء المصانع الخاصة بإنتاج النسيج والحرير في وقت واحد، وتراجع عدد الأنوال في أخميم إلى أقل من عشرة أنوال، الأمر الذي دفع محافظة سوهاج إلى أحياء حرفة النسيج اليدوي وأنشات قريتين بحي الكوثر ومنحت كل أسرة بيت ونول.

وقال محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بأن المحافظة تسعى سعياً جدياً لإحياء تلك الحرف التي قاربت على الاندثار خاصة مع إهتمام الدوله بها على الرغم من أن أصحاب تلك الحرفة كانوا يشاركون في عدد من المعارض الدولية، كما أن هناك بعض السياح الذين يسافرون خصيصاً لمحافظات مصرية خاصة مدينة "أخميم"، لشراء احتياجاتهم من النسيج اليدوي لما له من شهرة عالمية، وذوق راق يندر أن يجدوه في مناطق أخرى، موضحاً أن الصناعات تتنوع بين كوفرتات، مفارش سرير وسفرة، طرح، فساتين وستائر ومفروشات.

يذكر أنه حاضر بالندوة الدكتور حسن رفعت حسن مدرس بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر.