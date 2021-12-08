الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خسائر مادية بسبب سوء الطقس فى بورسعيد (صور)

شاطئ بورسعيد
شاطئ بورسعيد

سقط سقف محل من الحديد من أعلي مول تجاري بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد، وذلك نتيجة حالة الطقس الغير مستقر، والزيادة الكبيرة في سرعة الرياح. 

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وتسببت حدة الرياح في تطاير السقف بالرغم من أنه من مادة الحديد الثقيلة ومثبت باللحام، إلا أن سرعة الرياح تسببت في سقوطه أرضًا، وسط حالة من الذعر لدي الأهالي والمارة، الذين قاموا بوضعه علي جانب الطريق لتسيير حركة المرور، وحتي انتهاء حالة الطقس غير المستقر. 

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في ذات السياق أعلن محمد دعيه أحد شباب محافظة بورسعيد تضرر واحة دعية والتي كان من المقرر أن تستقبل المواطنين بداية من الغد، وأكد أن هناك خسائر قد حدثت بالموقع، تسببت في انهيار عددًا من الأعمدة والطرابيزات والفرش، وأكدت أن الواحة لن تستقبل الأهالي إلا بعد انتهاء النوة وإصلاح ما أفسدته. 

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وأكد مصدر مطلع بمديرية الصحة ببورسعيد، أن المستشفيات العامة والخاصة، لم تستقبل أي حالات وفاة أو إصابات نتيجة حالة الطقس الغير مستقر، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تحسبًا لوقوع إصابات. 

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يذكر أن عاصفة ترابية قوية قد ضربت محافظة بورسعيد اليوم الأربعاء، وتسببت في حجب الرؤية عن السيارات، وتزايدت سرعة الرياح بشكل كبير، وتسببت في توقف حركة الصيد، وكذلك أغلق ميناء شرق بورسعيد وتوقفت حركة الملاحة.

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بداية المواطنين مستشفيات خسائر حالة الطقس يارا حركة المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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