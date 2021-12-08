«ليكن نور» كتاب توثيقي لـ50 سنة من عمر إيبارشية البحيرة

وَقَّعَ نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، أمس النسخة الأولى من كتاب "ليكن نور" الصادر عن الإيبارشية ذاتها في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها بسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفا لها.

ويتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء تحوي توثيقًا شاملًا لإيبارشية البحيرة وتوابعها في عهد نيافة الأنبا باخوميوس، تاريخيًا وجغرافيًا ورعويَا.

واستغرق العمل في "ليكن نور" حوالي خمس سنوات وشارك في إعداده فريق تكون من بعض الآباء الكهنة والخدام بالإيبارشية.

واحتفلت كنائس قطاع جنوب الصحراء بإيبارشية البحيرة (كنائس وادي النطرون، السادات، الخطاطبة، مديرية التحرير) باليوبيل الذهبي لسيامة نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية ورئيس دير القديس الانبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وأقيم الاحتفال في كنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات، وتضمن فريق كورال وفيلم تسجيلي عن عمل الله علي يد نيافته في كنائس القطاع، إلى جانب بعض كلمات التهنئة.

حضر الاحتفال صاحبا النيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم.

من جهة أخرى تمت في إيبارشية منفلوط سيامة ثلاثة كهنة جدد في درجة القسيسية إلى جانب نوال ٧ من كهنتها رتبة القمصية بيد أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا ثاوفيلس.

وتولى نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، خدمة القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارجرجس بمنفلوط، (مقر المطرانية) الذي تمت خلاله صلوات منح رتبة القمصية ودرجة القسيسية، وشاركه إلى جانب نيافة الأنبا ثاوفيلس، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

والشمامسة الثلاثة الذين تمت سيامتهم كهنة، هم:

الشماس روماني عطية كاهنًا لكنيسة الشهيد مارمينا بالعُزِّية باسم القس هرمينا.

الشماس شنوده ميلاد كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالعُزِّية باسم القس إسطفانوس.

الشماس شنوده شحاتة كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس بنجع سبع باسم القس مرقوريوس.