هيئة نظافة القاهرة تنتهي من فتح محاور ومداخل مقابر الإمام الليثي

أعلنت هيئة نظافة القاهرة، الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية، ومخلفات البناء والهدم والرتش وتجريد الأتربة لجميع محاور ومداخل مقابر الإمام الليثى تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بمعرفة الإدارة المركزية للنظافة المنطقة الجنوبية والانقاذ المركزى تحت شعار الهيئة تسطيع.

ونفذ رجال هيئة نظافة القاهرة حملة مكبرة بمعدات وسيارات الإنقاذ أسفرت فى فتح الطرق الموجودة بمقابر منطقة الإمام الليثي بمصر القديمة، ورفع مئات الأطنان من الرتش والقمامة، ضمن خطة الهيئة لرفع التراكمات التاريخية.



وفى السياق نفذت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابى، اليوم حملة لتجريد الأتربة ورفع التراكمات الموجودة بمحور محمد ذكي نطاق فرع الهيئة بحي المقطم، كما تم تكثيف أعمال النظافة والتجريد لمحور كوبري أكتوبر، حيث نفذ فريق العمل بفرع الأزبكية بالعمل على مدار الليل بتجريد كوبري أكتوبر قطاع حي الازبكية.



وواصلت هيئة نظافة وتجميل القاهرة، لليوم الرابع على التوالى رفع مخلفات وتجريد الأتربة والهدم والرتش الموجودة في الطريق الدائرى قطاع المعادي، وتم فتح الطريق لتسيير حركة السير بالشوارع الجانبية بالطريق الدائري.

درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس

كان شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس المتوقع حدوثها خلال الساعات المقبلة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية والتى أشارت إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار وانخفاض فى درجة الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما قد يؤدى إلى إنخفاض الرؤية.



وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين وحلها على الفور، مؤكدًا أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.