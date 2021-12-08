«الزراعة»: 170 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوي الحالي

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتنفيذ المركز في الموسم الشتوي الحالي 170 مدرسة حقلية في22 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، إنه يتم تنفيذ هذه المدارس بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وذلك وفقاً للبيان التالي: القمح عدد المدارس 62 المحافظات كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بني سويف، المنيا، الفيوم، سوهاج، أسيوط، النوبارية، الغربية، القليوبية، الإسماعيلية، البحيرة.

وقال عبد العظيم إنه يتم تنفيذ البصل لعدد من المدارس 1 المحافظات الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، أسيوط، المنيا.، والخيار وعدد المدارس 1 المحافظات المنوفية (السادات)، الجيزة، بني سويف، الدقهلية، كفر الشيخ، المنيا، الشرقية، والبسلة لعدد المدارس 8 المحافظات الجيزة، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، والفراولة لعدد المدارس 6 المحافظات القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية.

الطماطم عدد المدارس 1 المحافظات البحيرة (وادي النطرون)، الإسماعيلية، الفيوم، قنا، الجيزة، الشرقية.

البطاطس عدد المدارس 2 المحافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، المنوفية، والفول لعدد من المدارس 1 المحافظات المنيا، بني سويف، البحيرة، الشرقية، الدقهلية.

وأوضح أنه يتم التنفيذ لبنجر السكر في عدد من المدارس 31 المحافظات كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، المنيا، بني سويف، وقصب السكر عدد المدارس 8 المحافظات أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، ونخيل البلح عدد المدارس8 المحافظات أسوان، الوادي الجديد، مطروح، الجيزة.

وتنفيذ في الإنتاج حيواني عدد المدارس 2 المحافظات دمياط، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الشرقية، البحيرة، المنوفية، الغربية.وانتاج سمكي عدد المدارس 1 المحافظات جنوب سيناء، كفر الشيخ، أسوان ومطبقي المبيدات عدد المدارس 21 المحافظات الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، أسيوط، المنيا البحيرة وادي النطرون الإسماعيلية، الفيوم، قنا، الجيزة، الشرقية.