الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: 170 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوي الحالي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتنفيذ المركز في الموسم الشتوي الحالي 170 مدرسة حقلية في22 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، إنه يتم تنفيذ هذه المدارس بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وذلك وفقاً للبيان التالي: القمح عدد المدارس 62 المحافظات كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بني سويف، المنيا، الفيوم، سوهاج، أسيوط، النوبارية، الغربية، القليوبية، الإسماعيلية، البحيرة.

وقال عبد العظيم إنه يتم تنفيذ البصل لعدد من المدارس 1 المحافظات الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، أسيوط، المنيا.، والخيار وعدد المدارس 1 المحافظات المنوفية (السادات)، الجيزة، بني سويف، الدقهلية، كفر الشيخ، المنيا، الشرقية، والبسلة لعدد المدارس 8 المحافظات الجيزة، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، والفراولة لعدد المدارس 6 المحافظات القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية.

الطماطم عدد المدارس 1 المحافظات البحيرة (وادي النطرون)، الإسماعيلية، الفيوم، قنا، الجيزة، الشرقية.

البطاطس عدد المدارس 2 المحافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، المنوفية، والفول لعدد من  المدارس 1 المحافظات المنيا، بني سويف، البحيرة، الشرقية، الدقهلية.

وأوضح أنه يتم التنفيذ لبنجر السكر في عدد من المدارس 31 المحافظات كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، المنيا، بني سويف، وقصب السكر عدد المدارس 8 المحافظات أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، ونخيل البلح عدد المدارس8 المحافظات أسوان، الوادي الجديد، مطروح، الجيزة.

وتنفيذ في الإنتاج حيواني عدد المدارس 2 المحافظات دمياط، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الشرقية، البحيرة، المنوفية، الغربية.وانتاج سمكي عدد المدارس 1 المحافظات جنوب سيناء، كفر الشيخ، أسوان ومطبقي المبيدات عدد المدارس 21 المحافظات الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، أسيوط، المنيا البحيرة وادي النطرون  الإسماعيلية، الفيوم، قنا، الجيزة، الشرقية.

الزراعة مركز البحوث الزراعية ينظم حريق مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

السيسى يطالب الدول الإسلامية بالانتباه للفكر المتطرف: يدمر مستقبل الشعوب

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

الرئيس السيسى يعلن عن تقديم 100 فرصة تعليم للمواهب الشابة فى العالم الإسلامى

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

الرئيس السيسي: سنقاتل لتوفير المعرفة والتعليم الحقيقي ومواجهة الفكر المتطرف

مد أجل الحكم على 9 متهمين في «واقعة أطفيح» لـ 9 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة