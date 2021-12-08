الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابعة ابتدائي تختتم امتحانات شهر ديسمبر بمادة الرياضيات

رضا حجازي
رضا حجازي

يختتم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي (2.6 مليون طالب وطالبة) غدًا الخميس، أول امتحان شهري يعقد لهم هذا العام في المناهج الجديدة المطورة وفقًا لنظام التعليم الجديد 0.2، بأداء امتحان مادة الرياضيات.

وانتهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم، من الامتحان في مادة اللغة الانجليزية.

وأعلنت الوزارة عن بدء تصحيح الامتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة على مديريات التربية والتعليم، على أن النتيجة لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، جدول اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022/2021 

واكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تتم الاختبارات مع ملاحظة الآتي:

- يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.

- يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

يذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءًا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

2- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

3- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات».

4- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي لينطلق بداية من يوم 15 يناير وتستمر حتى يوم 20 يناير من نفس الشهر.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصف الرابع الابتدائى الفصل الدراسي صف الرابع الابتدائي الدراسي الجديد 2021 العام الدراسي الجديد 2021 منتصف العام بار للعام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2021-2022 امتحان مادة اللغة الإنجليزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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