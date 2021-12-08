الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير مساعد أسيوط تتفقد أعمال الرصف ورفع كفاءة النظافة بحي غرب

رصف الشوارع ورفع
رصف الشوارع ورفع الاشغالات

قامت المهندس فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط بجولة تفقدية بحي غرب مدينة أسيوط في إطار متابعة مشروعات التطوير ورصف الشوارع والمرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.

رافقها خلال الجولة أحمد ثابت نائب رئيس الحي والمهندس أسامة محمد مدير مشروع ووحدة الرصف بالمحافظة.

السكرتير المساعد تتفقد الرصف ورفع كفاءة النظافة بحي غرب (11)

حيث تم متابعة أعمال الرصف التي تتم بعدد من الشوارع والتي تشمل رفع الإشغالات والمخلفات وتوسعة الشوارع ورصفها ومنها شارع البركة وعدد من الشوارع بمنطقة المعلمين.  

نائب المحافظ يتفقد مشروعات قرية الزرابي بأبوتيج (2)

واطمئنت السكرتير المساعد على معدلات التنفيذ في رصف الشوارع وسير الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية فضلا عن أعمال رفع كفاءة النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع مشددة على استمرار العمل ورفع المخلفات والقمامة أولا بأول وتكثيف دوريات رفع المخلفات وتحرير محاضر للمخالفين تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بالحفاظ على النظافة العامة والشكل العام الجمالي للشوارع والميادين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.  

السكرتير المساعد تتفقد الرصف ورفع كفاءة النظافة بحي غرب (6)

هذا وكان قد كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة للأعمال بكافة القطاعات الخدمية والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة خاصة في قطاع الرصف والتطوير لتحسين حالة الشوارع ورفع جودتها فضلا عن الارتقاء بمستوى النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين للحفاظ على المظهر الحضاري وخلق بيئة نظيفة وحضارية بكافة أنحاء المحافظة.

السكرتير المساعد تتفقد الرصف ورفع كفاءة النظافة بحي غرب (8)

وأكد اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وتطوير الخدمات في كافة القطاعات على مستوى المحافظة.

السكرتير المساعد تتفقد الرصف ورفع كفاءة النظافة بحي غرب (5)

وشدد محافظ أسيوط على بذل كافة الجهود للوصول لأعلى معدلات من الأداء والإنجاز في الأعمال وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطط الدولة للنهوض بها لتنمية الصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030.
 

خدمات اسيوط محافظة محافظ مشروعات تذليل العقبات محافظة أسيوط رفع الإشغالات السكرتير المساعد اللواء عصام سعد المشروعات التنموية تحرير محاضر للمخالفين رصف الشوارع الشوارع والميادين مشروعات التطوير

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وائل لطفي

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