الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الثاني.. استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الطقس

غلق بوغاز مينائي
غلق بوغاز مينائي الإسكندرية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج و سرعة  الرياح وحرصًا على الأفراد والممتلكات لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج و الضغط الجوى و إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

كان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الأربعاء  بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون  بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب. 

مدارس تعليم دراسة اجراءات تنسيق ارتفاع توقع

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وائل لطفي

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