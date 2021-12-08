الليلة.. افتتاح 3 معارض تشكيلية بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك

يحتضن مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، بمقره الكائن بأرض الجزيرة، افتتاح ثلاثة معارض تشكيلية في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، حيث يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الفردي الخاص للفنان الدكتور كرم مسعد، والذي يقام تحت عنوان "ذات"، بقاعة الحسين فوزي بمركز الجزيرة للفنون، ويستمر المعرض حتى 23 ديسمبر الجاري.

وكرم مسعد سبق وأقام معرض فردي بأتيلية القاهرة أغسطس 2014، ومعرضًا آخر بقاعة ست الحسن في جاليري دروب بجاردن سيتى مارس 2016.



شارك الفنان كرم مسعد فى تصميم حلى فيلم "المصير" ليوسف شاهين، كما شارك فى تصميم إكسسوار العديد من المسرحيات، وتصميم العديد من الشعارات وأغلفة عدد من الكتب، ونحات أعمال فرعونية فى القرية الفرعونية.

ــ افتتاح معرض الفنان ضياء الدين داود

كما تستقبل قاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون، افتتاح معرض الفنان ضياء الدين داود، والذي يستمر حتى 23 ديسمبر الجاري.

وقد سبق وأقام الفنان ضياء الدين داود العديد من المعارضة الجماعية، والمعارض الخاصة، نذكر من بينها: معرضًا بجاليرى تاون هاوس 1999 - معرض بقاعة كلية الفنون التطبيقية 2000 - معرض بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون 2005 - معرض بالأكاديمية المصرية بروما - إيطاليا 2006 - معرض بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك يونيو 2011 وغيرها.

ويُعد الفنان ضياء الدين داود، رقمًا مهمًا في معادلة الخزف المصري المعاصر حاليًا، ويهدف المعرض إلى تقديم عرض بانورامي يمكنه أن يستعرض ملامح تجربة الفنان الثرية ورؤيته في استخدام التقنيات الخزفية في سياق معاصر قادر على جذب عين المشاهد وطرح التساؤلات التي يُثيرها أسلوبه الجانح للاختزال في تناول أفكاره فالبطل عنده هو التناغم بين التقنية والمعالجة التشكيلية.



ــ افتتاح معرض الفنان حنفي محمود

كما يفتتح دكتور خالد سرور أيضا، معرض الفنان حنفي محمود، وذلك بقاعة أحمد صبري بمركز الجزيرة للفنون، ويستمر المعرض حتى 23 ديسمبر 2021.

ويعرض الفنان "حنفي محمود" في معرضه التصويري، مجموعة من أعماله التي تتميز بخصوصية في بالتة ألوانه، ولغته التشكيلية المعنية بالروح على حساب التشخيص البروتريهي المباشر مختزلاً الكثير من التفاصيل الشكلية التقليدية ليكون البطل هو الإنسان بجوهره، نافذاً في حواره البصري إلى وجدان المُتلقي متخطياً حواجز المكان والزمان.

أقام الفنان حنفي محمود عددا من المعارض الفردية والخاصة من بينها: معرض بقاعة حورس بكلية التربية الفنية 1998 بالقاهرة - معرض بقاعة إخناتون (4) مجمع الفنون بالزمالك 2000 - معرض بقاعة كريم فرنسيس 2002 - معرض بقاعة راتب صديق بأتيلييه القاهرة 2004 - معرض بقاعات إخناتون ( 4 أ ، 4 ب ، 6 ) بمجمع الفنون بالزمالك 2005 - معرض بقاعة كمال خليفة بمركز الجزيرة للفنون سبتمبر 2007 - معرض بمركز كرمة أبن هانئ الثقافى - متحف أحمد شوقى أبريل 2010 - معرض "إيهام" بجاليرى مصر للفن المعاصر بالزمالك مارس 2016 - معرض إيهام 2 بقاعة ( الباب - سليم ) بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا مايو 2016.

