السجن 15 عامًا لسائق هتك عرض فتاة على سطح عقار بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبدالوهاب أبوعمر، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد اتهامه بخطف وهتك عرض المجني عليها "ر. ع. م"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين، عبدالعظيم عبدالهادي البيه، وعبدالعظيم صادق محمود، ومحمد عبدالقادر الحلو، وسكرتارية الجنايات خميس قمر ومحمد أبوالخير.



تعود القضية رقم 13750 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، ببلاغ من أهلية المجني عليها يفيد بقيام المتهم بهتك عرضها داخل العقار محل سكنهم بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي أنه حال عودة المجني عليها " ر.ع.م" من شراء بعض مستلزمات الأسرة من سوبر ماركت أسفل العقار محل سكنها، وعند صعودها الأسانسير تصادف وجود المتهم " ط. م.إ" سائق زاعمًا مساعدته للصعود إلى سطح العقار لنقل بعض أمتعته وعند الصعود طرحها أرضًا بالقوة بعيدًا عن أعين أسرتها وكتم أنفاسها وأرغمها على خلع ملابسها ونزع ملابسه وهتك عرضها وفر هاربًا، فقامت بإبلاغ والدها الذي حرر محضرًا بالواقعة.



وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة حداد بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بهتك عرض فتاة بالقوه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم محمد، وسامح سعيد سمك وسكرتير الجنايات محمد صالح.



ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 6809 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من شقيقة المجني عليها وقيام المتهم بهتك عرضها بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، عن أنه حال تواجد المجني عليها ف.م.ع، 16 سنة، بالشقة محل سكنها برفقة أطفال من أقاربها نظرًا لذهابهم إلى المقابر، وحضر المتهم إ.ج..أ، 26 سنة، حداد، لأخذ بعض المتعلقات من شقة خاله بالطابق الأرضي بذات العقار وطلب من المجني عليها فتح باب العقار لدخوله الشقة، وعند قيامها بذلك دفعها المتهم إلى داخل الشقة وقام بهتك عرضها بالقوة وفر هاربًا.



وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.