ملك وزيرة 24 ساعة: حزمة هدايا من إيناس عبدالدايم لطفلة «قادرون باختلاف» (صور)

استقبلت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الطفلة ملك محمد 9 سنوات، الطالبة بالصف الثالث الابتدائى، إحدى المشاركات في مؤتمر "قادرون باختلاف" وذلك تحقيقًا لحلمها بأن تكون وزيرة ثقافة لمدة يوم تباشر فيه عمل الوزارة وتطلع على ما تقوم به من مهام، بحضور د.مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا وأمل مُبدي، رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية المصري.

هدايا من إيناس عبدالدايم لطفلة "قادرون باختلاف"





ووجّهت «عبدالدايم» التحية لرئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا بذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع ومن الأولويات فى خطط الدولة للتنمية، وعبرت عن سعاتها بمقابلة ملك وحثتها على التمسك بحلمها وطموحاتها حتى تصل إليها، مؤكدة تقديم كافة أشكال الدعم لها، وقررت ضمها إلى فرقة مسرح الشمس لذوى القدرات الخاصة واستحداث فصل نوعى خاص بذوى الهمم لدراسة آلة البيانو يتبع مركز تنمية المواهب، ووعدتها بتحديد موعد خلال الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة لها لتحقيق حلمها وطرح أفكارها والاجتماع بقيادات الوزارة وممارسة مهام وزيرة الثقافة.

هدايا من إيناس عبدالدايم لطفلة “قادرون باختلاف”





أضافت عبدالدايم أن خطط وزارة الثقافة تضم مسارًا لدمج واكتشاف وتبنى ذوي القدرات الخاصة من الموهوبين إلى جانب توفر كافة سبل المعرفة لهم، وذلك من خلال فصول نوعية بمراكز تنمية المواهب في مختلف المحافظات، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون، وطباعة الأعمال الأدبية بطريقة برايل، وتابعت انه تم إنشاء أول فرقة مسرحية متخصصة في مصر والوطن العربي هي فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات والتي قدمت العديد من العروض المسرحية، وكذلك تم تفعيل إدارة التمكين الثقافي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والتى تعقد الكثير من الندوات والمؤتمرات لمناقشة وطرح قضاياهم وتنظيم الورش التدريبية على الحرف اليدوية وغيرها من ألوان الفنون والآداب.

كما أعلن رئيس الأوبرا تقديم مكافأة مالية لها، بجانب منحة مجانية تحفيزًا وتشجيعا لها لتواصل السعى لتحقيق طموحها.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس السيسي وتأكيدًا على دمج أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة وتحقيق طموحاتهم.