وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان يتفقدا قافلة موسعة لدعم أهالي نصر النوبة

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية والقيادات التنفيذية والشعبية بأسوان القافلة الطبية الموسعة، داخل قرية المضيق بمركز نصر النوبة.

وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان

ويتم تنظيم القافلة في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة داخل قرية المضيق بمركز نصر النوبة، وتقوم على تنفيذها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة أسوان ومؤسسة صناع الخير للتنمية والشريك الإستراتيجي البنك الأهلي المصري ومديرية الشئون الصحية بأسوان وروتا بيوجن للأدوية ومؤسسة بنك مصر للتنمية.

وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان

وتتضمن القافلة تقديم خدمات الكشف على الأهالي في 10 تخصصات طبية، وتشمل : الرمد والباطنة والأطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والمسالك وانف واذن والجراحة وكذلك سوف يتواجد فريق من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لاستخراج قرارات نفقة الدولة للأطراف والكراسى المتحركة وقرارات الغسيل الكلوي وعلاج الأمراض المزمنة فضلاً عن توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر استحقاقاً بالقرية.

وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان

وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان

وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان

وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان

وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان

وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان